Рианчо уверен, что Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А в будущем

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил навыки наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин — очень сильный тренер, один из лучших российских специалистов за последнее время. То, что Валерий так преобразил «Ростов», дорогого стоит», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

По мнению тренера, 53-летний россиянин в будущем возглавит испанский или итальянский топ-клуб.

«Я абсолютно уверен, что Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А в будущем. По крайней мере, Валерий на это способен. У него уже есть необходимая для этого квалификация», — сказал он.

Под руководством Карпина «Ростов» после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 25 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Рианчо назвал двух лучших игроков «Спартака», которых он тренировал.