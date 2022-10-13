Талалаев: праздновал 50‑летие, позвонили болельщики «Торпедо» и попросили помочь

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал своё назначение в московский клуб.

«Эмоции самые положительные. «Торпедо» — родной клуб, в котором вырос. С буквой «Т» на груди, про неё во все времена слышали и почитали. Сейчас думаю, если бы это была другая команда, то я бы продолжил отдыхать. В планах было до Нового года прийти в себя после сложной работы и поехать на чемпионат мира. Праздновал 50‑летие, позвонили болельщики «Торпедо» и попросили помочь команде подняться из низов таблицы и изменить качество игры», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Торпедо».

В четверг, 13 октября, московский клуб объявил о назначении 50-летнего специалиста главным тренером. 11 сентября Талалаев покинул пост наставника «Ахмата».

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Ранее в «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером.