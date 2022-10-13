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Тарханов считает, что Галактионов не допустит вылета «Локомотива» из РПЛ

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Бывший тренер «Химок» Александр Тарханов поделился мнением о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».
Тарханов считает, что Галактионов не допустит вылета «Локомотива» из РПЛ
  • РИА Новости

«Галактионов заслужил место во главе топ-клуба. Несмотря на довольно молодой возраст, за его плечами уже большой тренерский путь: от молодёжной сборной до клубов РПЛ. Галактионов точно не допустит вылета «Локомотива» из РПЛ», — цитирует Тарханова Sport24.

Он также подчеркнул, что Галактионов вместе с «Локомотивом» способен занять место в восьмёрке чемпионата России. По его словам, тренер сможет найти общий язык с футболистами.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» в розыгрыше чемпионата России станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера.

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