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Ольховский оценил шансы российских теннисистов попасть на итоговые турниры WTA и ATP

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Победитель двух турниров Большого шлема в парном разряде Андрей Ольховский высказал мнение, что российские теннисисты имеют хорошие шансы отобраться на итоговые турниры ATP и WTA.
Ольховский оценил шансы российских теннисистов попасть на итоговые турниры WTA и ATP
  • РИА Новости

«У Рублёва и Медведева хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Всё будет зависеть от турнира в Берси. У женщин отличные шансы у Касаткиной, она сейчас хорошо играет в Сан-Диего, и Кудерметова может отобраться, если хорошо отыграет на турнире в Мексике», — цитирует Ольховского ТАСС.

Напомним, что в полуфинале турнира в Астане Медведев выиграл первый сет у Новака Джоковича со счётом 6:4. Во втором сете Медведев уступил сербу 6:7 (6:8). Позже Даниил снялся с турнира.

Джокович обыграл в финале грека Стефаноса Циципаса и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Астане.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков предположил, что травма Медведева может быть вызвана сверхнагрузками на тренировках.

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