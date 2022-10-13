Ольховский оценил шансы российских теннисистов попасть на итоговые турниры WTA и ATP
- РИА Новости
«У Рублёва и Медведева хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Всё будет зависеть от турнира в Берси. У женщин отличные шансы у Касаткиной, она сейчас хорошо играет в Сан-Диего, и Кудерметова может отобраться, если хорошо отыграет на турнире в Мексике», — цитирует Ольховского ТАСС.
Напомним, что в полуфинале турнира в Астане Медведев выиграл первый сет у Новака Джоковича со счётом 6:4. Во втором сете Медведев уступил сербу 6:7 (6:8). Позже Даниил снялся с турнира.
Джокович обыграл в финале грека Стефаноса Циципаса и стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Астане.
Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков предположил, что травма Медведева может быть вызвана сверхнагрузками на тренировках.