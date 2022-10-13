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ESPN: третий бой Усман — Эдвардс пройдёт в марте 2023 года

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Стало известно, когда пройдёт третий поединок между представителями полусреднего веса Леоном Эдвардсом и Камару Усманом в UFC.
ESPN: третий бой Усман — Эдвардс пройдёт в марте 2023 года
  • Gettyimages.ru

Поединок планируют провести в Великобритании в марте 2023 года, сообщает ESPN.

Напомним, что второй поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда и завоевал пояс чемпиона.

Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.

Ранее Усман поделился мнением о возвращении россиянина Хабиба Нурмагомедова в лёгкий вес.

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