ESPN: третий бой Усман — Эдвардс пройдёт в марте 2023 года
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Поединок планируют провести в Великобритании в марте 2023 года, сообщает ESPN.
Напомним, что второй поединок прошёл в Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт Арена». Эдвардс хай-киком нокаутировал Усмана на последней минуте пятого раунда и завоевал пояс чемпиона.
Эта победа стала 20-й для Эдвардса при трёх поражениях. Усман потерпел второе поражение в карьере при 20 победах.
Ранее Усман поделился мнением о возвращении россиянина Хабиба Нурмагомедова в лёгкий вес.