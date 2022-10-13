Камоцци: «Спартак» в матче с ЦСКА докажет, что Москва красно-белая

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Я и все болельщики красно-белых будем надеяться на уверенную победу команды. Спартаковцы забьют как можно больше голов и докажут, что Москва красно-белая», — цитирует Камоцци Sport24.

Матч между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — на четвёртом (24).

Ранее Валерий Газзаев поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак».