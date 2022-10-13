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Источник: Мбаппе приедет на церемонию вручения «Золотого мяча», только если будет в тройке

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Стали известны условия нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе для приезда на церемонию вручения «Золотого мяча».
Источник: Мбаппе приедет на церемонию вручения «Золотого мяча», только если будет в тройке
  • Gettyimages.ru

По информацию Le Parisien, Мбаппе посетит церемонию вручения «Золотого мяча» только при условии того, что попадёт в тройку номинантов на награду.

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.

Ранее сообщалось, что Мбаппе недоволен, что Лионель Месси стал лидером раздевалки ПСЖ.

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