Источник: Мбаппе приедет на церемонию вручения «Золотого мяча», только если будет в тройке
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По информацию Le Parisien, Мбаппе посетит церемонию вручения «Золотого мяча» только при условии того, что попадёт в тройку номинантов на награду.
Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.
Ранее сообщалось, что Мбаппе недоволен, что Лионель Месси стал лидером раздевалки ПСЖ.