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Генич: хочется, чтобы «Спартак» ввязался в драку за чемпионство с «Зенитом»

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Комментатор Константин Генич выразил надежду, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хочется, чтобы «Спартак» ввязался в эту драку. Они молодые и на кураже. Сейчас красно-белые на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита», — цитирует Генича «Спорт-Экспресс».

После 12 туров лидером РПЛ является «Зенит» (30 очков). «Ростов» — второй (25 очков). «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков, ЦСКА — четвёртое (24). 

Ранее Евгений Алдонин сравнил Хорхе Карраскаля и Квинси Промеса перед матчем ЦСКА — «Спартак».

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