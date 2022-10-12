Де Брёйне о матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ожидаю, что соперник будет в отличной форме

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от матча «горожан» с «Ливерпулем» в рамках 11-го тура чемпионата Англии.

«Я ожидаю, что «Ливерпуль» подойдёт к встрече в отличной форме. Очевидно, что они потеряли несколько очков, но они всё ещё «Ливерпуль», и я ожидаю, что они будут хороши», — цитирует Де Брёйне The Guardian.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 18:30 мск.

«Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав десять очков. «Манчестер Сити» (23 очка) расположился на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» лишился хавбека Луиса Диаса из-за травмы до декабря.