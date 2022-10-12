Де Брёйне о матче «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: ожидаю, что соперник будет в отличной форме
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«Я ожидаю, что «Ливерпуль» подойдёт к встрече в отличной форме. Очевидно, что они потеряли несколько очков, но они всё ещё «Ливерпуль», и я ожидаю, что они будут хороши», — цитирует Де Брёйне The Guardian.
Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 18:30 мск.
«Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав десять очков. «Манчестер Сити» (23 очка) расположился на второй строчке.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» лишился хавбека Луиса Диаса из-за травмы до декабря.