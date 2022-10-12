Павлюченко рассказал, почему не будет смотреть ЧМ-2022 по футболу
- РИА Новости
«Мне чемпионат мира неинтересен. Там нет сборной России, поэтому турнир не вызывает у меня никакого интереса. Даже смотреть не буду», — цитирует Романа Павлюченко «Чемпионат».
Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что планирует поехать на ЧМ-2022 в Катар.