Павлюченко рассказал, почему не будет смотреть ЧМ-2022 по футболу

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что не будет смотреть чемпионат мира 2022 года по футболу.

«Мне чемпионат мира неинтересен. Там нет сборной России, поэтому турнир не вызывает у меня никакого интереса. Даже смотреть не буду», — цитирует Романа Павлюченко «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что планирует поехать на ЧМ-2022 в Катар.