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Павлюченко рассказал, почему не будет смотреть ЧМ-2022 по футболу

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Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко заявил, что не будет смотреть чемпионат мира 2022 года по футболу.
Павлюченко рассказал, почему не будет смотреть ЧМ-2022 по футболу
  • РИА Новости

«Мне чемпионат мира неинтересен. Там нет сборной России, поэтому турнир не вызывает у меня никакого интереса. Даже смотреть не буду», — цитирует Романа Павлюченко «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что планирует поехать на ЧМ-2022 в Катар.

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