Сенников считает, что Сёмин не может быть президентом «Локомотива»

Бывший защитник железнодорожников Дмитрий Сенников поделился мнением о возможности назначения Юрия Сёмина на должность президента «Локомотива».

«Был же уже момент, когда Бышовец был тренером, а Юрий Павлович — президентом. Сёмин либо почётный президент, либо тренер, а президентом он быть не может», — цитирует Сенникова «Спорт день за днём».

По его мнению, когда Сёмин становился президентом «Локомотива», то был не доволен должностью.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Торпедо». Игра пройдёт 15 октября в Москве на стадионе «Лужники». Команду готовит российский специалист Андрей Фёдоров.

Ранее комментатор Константин Генич назвал «Локомотив» главным разочарованием сезона в чемпионате России по футболу.