La Gazzetta dello Sport: Боккетти является кандидатом на пост главного тренера «Вероны»

Бывший футболист «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти является главным кандидатом на пост главного тренера «Вероны».

На данный момент он возглавляет молодёжную команду клуба. По информации источника, единственное препятствие состоит в том, что он не имеет нужной тренерской лицензии UEFA Pro, сообщает La Gazzetta dello Sport.

35-летний футболист является воспитанником «Асколи». Он также выступал за «Дженоа», «Рубин», «Спартак», «Милан», «Верону», «Пескару». Он провёл за карьеру 376 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал пять результативных передач. В 2021 году защитник принял решение завершить карьеру.

Ранее технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал о необычном методе Гильермо Абаскаля для того, чтобы настроить игроков на матч.