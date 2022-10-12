СЭ: дерби ЦСКА — «Спартак» доверят Карасёву
- РИА Новости
Основной кандидат на судейство матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» — Карасёв, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что рассматривались кандидатуры Вячеслава Безбородова и Павла Кукуяна.
Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).
Ранее бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».