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СЭ: дерби ЦСКА — «Спартак» доверят Карасёву

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Российский арбитр Сергей Карасёв может быть назначен на матч 13-тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».
СЭ: дерби ЦСКА — «Спартак» доверят Карасёву
  • РИА Новости

Основной кандидат на судейство матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» — Карасёв, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что рассматривались кандидатуры Вячеслава Безбородова и Павла Кукуяна.

Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

 

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