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Гаджиев: матч между ЦСКА и «Спартаком» будет отличаться агрессивностью

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Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».
Гаджиев: матч между ЦСКА и «Спартаком» будет отличаться агрессивностью
  • РИА Новости

«Обе команды сейчас в неплохом состоянии, проводят игры динамично и агрессивно. Но каждая игра всегда имеет своё лицо, поэтому сейчас трудно точно сказать, кто кого будет переигрывать», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Он также подчеркнул, что конечный исход матча между ЦСКА и «Спартаком» будет зависеть от атакующих действий.

«Игра будет примерно равной по содержанию, но, думаю, она будет отличаться агрессивностью», — заключил Гаджиев.

Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал о необычном методе Гильермо Абаскаля для того, чтобы настроить игроков на матч.

 

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