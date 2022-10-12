Гаджиев: матч между ЦСКА и «Спартаком» будет отличаться агрессивностью

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

«Обе команды сейчас в неплохом состоянии, проводят игры динамично и агрессивно. Но каждая игра всегда имеет своё лицо, поэтому сейчас трудно точно сказать, кто кого будет переигрывать», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Он также подчеркнул, что конечный исход матча между ЦСКА и «Спартаком» будет зависеть от атакующих действий.

«Игра будет примерно равной по содержанию, но, думаю, она будет отличаться агрессивностью», — заключил Гаджиев.

Дерби между столичными командами состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее технический координатор «Спартака» Артём Ребров рассказал о необычном методе Гильермо Абаскаля для того, чтобы настроить игроков на матч.