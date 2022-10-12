Нурмагомедов рассказал, что Махачев был одним из любимых учеников его отца

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о любимчиках своего отца, тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«В тройку Махачев как минимум входил. Отец очень сильно верил в него. Отец, наверное, видел в нём потенциал, трудолюбие, дисциплину», — сказал Хабиб в интервью UFC Russia.

22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Махачев сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

Ранее Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с Оливейрой в Абу-Даби.