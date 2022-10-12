Нурмагомедов рассказал, что Махачев был одним из любимых учеников его отца
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«В тройку Махачев как минимум входил. Отец очень сильно верил в него. Отец, наверное, видел в нём потенциал, трудолюбие, дисциплину», — сказал Хабиб в интервью UFC Russia.
22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби Махачев сразится с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.
Ранее Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с Оливейрой в Абу-Даби.