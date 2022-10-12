Узнать больше

Терещенко — о Кравцове: если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о травме нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова.
Терещенко — о Кравцове: если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего
  • Gettyimages.ru

«Если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего. Ему нужно показывать результат, свой уровень и характер. Если он хочет там играть, то он должен показывать, на что он способен», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс».

В стартовом матче нового сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:1.

В первом периоде российский нападающий получил повреждение и не смог продолжить игру. Он отыграл лишь две смены, суммарно проведя на льду 1 минуту 28 секунд.

Ранее тренер «Рейнджерс» сообщил о характере травмы Кравцова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить