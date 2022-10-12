Терещенко — о Кравцове: если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о травме нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова.

«Если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего. Ему нужно показывать результат, свой уровень и характер. Если он хочет там играть, то он должен показывать, на что он способен», — цитирует Терещенко «Спорт-Экспресс».

В стартовом матче нового сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:1.

В первом периоде российский нападающий получил повреждение и не смог продолжить игру. Он отыграл лишь две смены, суммарно проведя на льду 1 минуту 28 секунд.

Ранее тренер «Рейнджерс» сообщил о характере травмы Кравцова.