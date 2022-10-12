Терюшков: говорить о Юране и договорных матчах нереально

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об уходе из команды Сергея Юрана.

«Говорить о Юране и договорных матчах нереально. Когда я его приглашал на краткосрочный контракт, мы договаривались, что он долго будет в клубе. Но заключить долгосрочный контракт не получилось, в том числе из-за интриг, которые начали раздувать в СМИ», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

Он также добавил, что ушёл перспективный специалист, а вместо него пришли псевдотренеры. Для чиновника большой вопрос, почему Юран ушёл из клуба.

«Химки» 10 августа расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщали, что одной из причин ухода тренера была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

Ранее Сергей Юран ответил на вопрос о возможном четвёртом появлении в «Химках».