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Ледяхов: в Испании делается всё, лишь бы приезжало поменьше россиян

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов рассказал об отношении к россиянам в Испании.
Ледяхов: в Испании делается всё, лишь бы приезжало поменьше россиян
  • РИА Новости

«С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощённый въезд из России в ЕС отменили. Делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Вячеслав Колосков оценил шансы на проведение товарищеского матча между футбольными сборными России и Боснии и Герцеговины.

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