Шишкин считает, что Пашинин и Черевченко могут возглавить «Локомотив»
«Когда я ещё был в команде, для меня самой яркой кандидатурой казался Олег Пашинин. Команда, например Лоськов, Хапов и Пашинин, — отличный выбор. Или тот же Игорь Черевченко, который также много кому помогал», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».
8 октября «Локо» официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
11 октября «Чемпионат» сообщал, что Галактионов является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива». Позже эту информацию в «Пари НН» опровергли.
Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном назначении в столичный «Локомотив».