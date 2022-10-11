Шишкин считает, что Пашинин и Черевченко могут возглавить «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о том, кого бы назначил главным тренером железнодорожников.

«Когда я ещё был в команде, для меня самой яркой кандидатурой казался Олег Пашинин. Команда, например Лоськов, Хапов и Пашинин, — отличный выбор. Или тот же Игорь Черевченко, который также много кому помогал», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

8 октября «Локо» официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

11 октября «Чемпионат» сообщал, что Галактионов является кандидатом на пост главного тренера «Локомотива». Позже эту информацию в «Пари НН» опровергли.

Ранее бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о возможном назначении в столичный «Локомотив».