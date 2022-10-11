Кавазашвили — о Джикии: рад, что он избежал серьёзной травмы

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что защитник Георгий Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с участием красно-белых и ЦСКА в 13-м туре чемпионата России.

«Он наладил игру в позиционной обороне. Стал меньше ходить вперёд и больше цементирует сзади. Он заслужил уважение, как опытный футболист. «Спартаку» бы такого лидера в опорную зону, тогда было замечательно. Рад, что Джикия избежал серьёзной травмы», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Защитник самарской команды Георгий Зотов на 37-й минуте сыграл грубо против капитана красно-белых Джикии. Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 25 очков. ЦСКА — четвёртое (24).

Ранее сообщалось, что Джикия избежал серьёзной травмы и сыграет в дерби с ЦСКА.