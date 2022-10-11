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Агент Щенникова рассказал, что футболист всегда готов играть за ЦСКА

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Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем игрока.
Агент Щенникова рассказал, что футболист всегда готов играть за ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Контракт с ЦСКА у Щенникова заканчивается летом. Будет встреча с руководством клуба, услышим их предложение. Не сомневаюсь, что Георгию предложат новый контракт. В ЦСКА всегда с уважением относятся к воспитанникам», — цитирует Пушкина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Щенников, как и голкипер армейцев Игорь Акинфеев, прошёл академию ЦСКА. По его словам, футболист всегда готов выступать за столичный клуб.

31-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. Он провёл за клуб 362 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее агент Константина Кучаева заявил, что футболист может играть гораздо сильнее.

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