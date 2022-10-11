Нурмагомедов: Махачев переедет Оливейру катком

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его спарринг-партнёр Ислам Махачев во всех аспектах лучше бразильца Чарльза Оливейры.

«Исламу 30 лет, через неделю после боя будет 31. Это самое хорошее время для любого спортсмена, когда ты должен соединяться ментально и физически. В настоящий момент у Ислама такой пик. Считаю, что по всем навыкам он лучше Чарльза Оливейры», — приводит слова Нурмагомедова UFC Russia.

Он также подчеркнул, что Махачеву нужно быть осторожным. По его словам, они работают над некоторыми элементами, которые являются опасными для российского бойца.

«А так, думаю, он переедет Оливейру катком», — заключил Нурмагомедов.

Напомним, что Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэйджи, титул остался вакантным.

Ранее российский боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян объяснил, за счёт чего Махачев сможет победить Оливейру.