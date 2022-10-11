Узнать больше

Нурмагомедов: Махачев переедет Оливейру катком

Короткая ссылка
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его спарринг-партнёр Ислам Махачев во всех аспектах лучше бразильца Чарльза Оливейры.
Нурмагомедов: Махачев переедет Оливейру катком
  • AFP
  • © Chris Unger

«Исламу 30 лет, через неделю после боя будет 31. Это самое хорошее время для любого спортсмена, когда ты должен соединяться ментально и физически. В настоящий момент у Ислама такой пик. Считаю, что по всем навыкам он лучше Чарльза Оливейры», — приводит слова Нурмагомедова UFC Russia.

Он также подчеркнул, что Махачеву нужно быть осторожным. По его словам, они работают над некоторыми элементами, которые являются опасными для российского бойца.

«А так, думаю, он переедет Оливейру катком», — заключил Нурмагомедов.

Напомним, что Махачев сразится с Оливейрой 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу над Джастином Гэйджи, титул остался вакантным.

Ранее российский боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян объяснил, за счёт чего Махачев сможет победить Оливейру.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить