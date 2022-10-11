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СЭ: Нагорных может сменить Плутника на должности председателя совета директоров «Локомотива»

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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник в ближайшее время хочет покинуть свой пост.
СЭ: Нагорных может сменить Плутника на должности председателя совета директоров «Локомотива»

По информации «Спорт-Экспресс», директор «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных может стать председателем совета директоров клуба. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

Напомним, что Плутник вошёл в совет директоров клуба в 2020 году.

8 октября в «Локомотиве» официально объявили об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» готовится к матчу с «Торпедо» под руководством Андрея Фёдорова.

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