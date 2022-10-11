В «Урале» сообщили, что Бикфалви вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви вернулся к тренировкам с командой после мышечной травмы.

«Эрик Бикфалви завершает восстановление, уже вернулся к работе в общей группе, готовится отправиться в Ростов на игру чемпионата», — приводит слова пресс-службы «Урала» «Спорт-Экспресс».

Бикфалви получил повреждение на четвёртой минуте матча с «Ахматом» и был заменён на Рая Влута.

В текущем сезоне Бикфалви сыграл за «Урал» в 12 матчах во всех турнирах. Хавбек забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Урал» одержал победу над «Химками» в матче 12-го тура РПЛ.