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Марко ван Бастен: Неймар — настоящий плакса

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Бывший футболист сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Неймар — настоящий плакса, он постоянно провоцирует. В одну секунду он фолит на ком-то, а в следующую снова изображает из себя жертву», — цитирует ван Бастена The Sun.

Он добавил, что к футболисту нельзя прикасаться на поле. По мнению нидерландца, Неймар — неприятный человек.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 14 матчах, забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Кака сообщил, что в 2019 году хотел вернуться в испанскую «Барселону».

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