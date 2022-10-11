Марко ван Бастен: Неймар — настоящий плакса

Бывший футболист сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Неймар — настоящий плакса, он постоянно провоцирует. В одну секунду он фолит на ком-то, а в следующую снова изображает из себя жертву», — цитирует ван Бастена The Sun.

Он добавил, что к футболисту нельзя прикасаться на поле. По мнению нидерландца, Неймар — неприятный человек.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец принял участие в 14 матчах, забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Кака сообщил, что в 2019 году хотел вернуться в испанскую «Барселону».