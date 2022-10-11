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«Лацио» в гостях разгромил «Фиорентину» в матче Серии А

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«Лацио» на выезде обыграл «Фиорентину» в матче девятого тура чемпионата Италии.

Игра, которая прошла на стадионе «Артемио Франки», завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Маурицио Сарри.

У «Лацио» отличился Весина Фалеро (11-я минута), Маттиа Цаканьи (25-я), Луис Альберто (85-я) и Чиро Иммобиле (90 + 1).

Таким образом, «Лацио» набрал 20 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Фиорентина» (девять) расположилась на 13-м месте.

Ранее в «Лацио» прокомментировали информацию об интересе к защитнику «Динамо» Сабе Сазонову.

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