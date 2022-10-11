«РБ Спорт»: «Спартак» может подписать контракт с Селиховым до конца недели

Вратарь Александр Селихов продлит соглашение со «Спартаком».

«Спартак» согласовал контракт с голкипером Селиховым, сообщает «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

После 11 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.