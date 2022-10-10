Юран отреагировал на информацию, что он стал фаворитом на пост главного тренера «Локомотива»

Бывший тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран отреагировал на информацию о том, что он стал фаворитом на пост главного тренера московского «Локомотива».

«Что мне нужно ответить на это? (Смеётся.) Мне не хочется говорить на эти темы. Хотел бы я стать тренером «Локомотива»? Естественно. Понимаете, «Локомотив» — это клуб из тусовки лидеров чемпионата», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

«Химки» 10 августа расторгли контракт со специалистом по соглашению сторон. За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Юран — фаворит в борьбе за пост главного тренера «Локомотива».