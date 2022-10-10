Мостовой — о кандидатах на пост главного тренера «Локомотива»: хуже не будет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кого могу назначить на освободившуюся должность главного тренера в московском «Локомотиве» после увольнения Йозефа Циннбауэра.

«Могут назначить кого угодно — хуже не будет. Главное, не немцев», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение подряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал возможное назначение Сёмина в «Локомотив».