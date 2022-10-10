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Силкин: не думаю, что блёклая игра Захаряна связана с несостоявшимся переходом в «Челси»

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о игре полузащитника московской команды Арсена Захаряна в текущем сезоне чемпионата России.
Силкин: не думаю, что блёклая игра Захаряна связана с несостоявшимся переходом в «Челси»
  • РИА Новости

«Не думаю, что блёклая игра Захаряна связана с несостоявшимся переходом в «Челси». Просто парень в том году сверкнул здорово — теперь к нему стали пристально присматриваться защитники», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что футболисту нужно развиваться, а не стоять на месте. По его словам, в данной ситуации он не видит ничего страшного.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал выступление Захаряна в текущем сезоне.

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