Силкин: не думаю, что блёклая игра Захаряна связана с несостоявшимся переходом в «Челси»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о игре полузащитника московской команды Арсена Захаряна в текущем сезоне чемпионата России.

«Не думаю, что блёклая игра Захаряна связана с несостоявшимся переходом в «Челси». Просто парень в том году сверкнул здорово — теперь к нему стали пристально присматриваться защитники», — цитирует Силкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что футболисту нужно развиваться, а не стоять на месте. По его словам, в данной ситуации он не видит ничего страшного.

В летнее трансферное окно «Челси» был намерен подписать Захаряна, активировав опцию выкупа за €15 млн. Из-за санкций Великобритании в отношении России сделка была отменена. Также сообщалось об интересе «Реала» и «Барсы» к полузащитнику.

В текущем сезоне Захарян провёл 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал выступление Захаряна в текущем сезоне.