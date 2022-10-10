Буффон: надеюсь, Дибала не пропустит чемпионат мира

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался в поддержку полузащитника «Ромы» Пауло Дибалы.

«Дибала? Могу только похвалить его за то, что он делает. Ему нужен был новый вызов, и он выбрал захватывающее продолжение карьеры в «Роме». Он доволен тем, что делает, и я надеюсь, что он не пропустит чемпионат мира», — цитирует Буффона портал Football Italia.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус». 28-летний футболист подписал контракт с римским клубом до 2025 года.

Футболист получил травму при пробитии пенальти в матче девятого тура итальянской Серии А с «Лечче». После удара по мячу он схватился за бедро. Уже через две минуты его заменили на Неманью Матича.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью сообщил, что травма тяжёлая.

Ранее Дибала рассказал о своём переходе из «Ювентуса» в «Рому».