Буффон: надеюсь, Дибала не пропустит чемпионат мира
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«Дибала? Могу только похвалить его за то, что он делает. Ему нужен был новый вызов, и он выбрал захватывающее продолжение карьеры в «Роме». Он доволен тем, что делает, и я надеюсь, что он не пропустит чемпионат мира», — цитирует Буффона портал Football Italia.
30 июня Дибала официально покинул «Ювентус». 28-летний футболист подписал контракт с римским клубом до 2025 года.
Футболист получил травму при пробитии пенальти в матче девятого тура итальянской Серии А с «Лечче». После удара по мячу он схватился за бедро. Уже через две минуты его заменили на Неманью Матича.
Главный тренер римлян Жозе Моуринью сообщил, что травма тяжёлая.
Ранее Дибала рассказал о своём переходе из «Ювентуса» в «Рому».