Каррера: «Спартак» может бороться за победу в РПЛ
- РИА Новости
«Победа над «Крыльями» доказывает, что «Спартак» может бороться за победу в РПЛ», — цитирует Карреру «Чемпионат».
Напомним, что 9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2. Соболев оформил дубль в матче с самарским клубом.
Красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. Лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 30 очков.
Ранее Каррера высказался об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.