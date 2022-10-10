Каррера: «Спартак» может бороться за победу в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Победа над «Крыльями» доказывает, что «Спартак» может бороться за победу в РПЛ», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Напомним, что 9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2. Соболев оформил дубль в матче с самарским клубом.

Красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. Лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 30 очков.

Ранее Каррера высказался об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.