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Каррера: «Спартак» может бороться за победу в РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Каррера: «Спартак» может бороться за победу в РПЛ
  • РИА Новости

«Победа над «Крыльями» доказывает, что «Спартак» может бороться за победу в РПЛ», — цитирует Карреру «Чемпионат».

Напомним, что 9 октября «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромил «Крылья Советов» со счётом 5:2. Соболев оформил дубль в матче с самарским клубом.

Красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции. Лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший 30 очков.

Ранее Каррера высказался об игре нападающего красно-белых Квинси Промеса.

 

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