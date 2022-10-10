Колосков: больше факторов говорят, что игра Россия — Босния и Герцеговина не состоится

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы на проведение товарищеского матча между футбольными сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Внутри федерации идёт серьёзная борьба. Часть членов выступают за проведение, часть — против. Футболисты тоже высказываются против матча. С моей точки зрения, больше факторов говорят о том, что игра не состоится», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Матч между сборными запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, что против проведения матча с Россией выступили ведущие игроки боснийской сборной — Миралем Пьянич и Эдин Джеко.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее футбольный союз Боснии перенёс заседание, на котором планировалось обсудить возможный матч с Россией.