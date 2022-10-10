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Канчельскис считает, что МЮ и Роналду нужно найти компромисс

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем форварда Криштиану Роналду в английском клубе.
Канчельскис считает, что МЮ и Роналду нужно найти компромисс
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«Что сейчас делать с Роналду? Сторонам нужно найти компромисс и договориться. Он сам будет согласен на такой вариант, например, на уход в зимнее трансферное окно. Писали об интересе со стороны клубов МЛС, интерес к нему будет большой, это медийное лицо, известное во всём мире», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Роналду хотел покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, чтобы иметь возможность выступать в Лиге чемпионов. СМИ сообщали, что игроком интересовались «Бавария», «Челси», «Наполи» и «Барселона».

9 октября сообщалось, что Роналду может перейти в «Интер Майами».

Ранее главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о Роналду.

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