Соболев: Казарцев в эпизоде с Джикией должен был показать красную карточку
- Gettyimages.ru
«В эпизоде с Георгием, считаю, это красная карточка. Там прямой ногой в колено, у него вся нога синяя. Я повтор видел. По фотографии видел — прямой ногой в колено, страшно», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».
Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.
Защитник самарской команды Георгий Зотов на 37-й минуте сыграл грубо против капитана красно-белых Джикии.
Ранее сообщалось, что Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.