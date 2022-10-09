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Соболев: Казарцев в эпизоде с Джикией должен был показать красную карточку

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил работу бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».
Соболев: Казарцев в эпизоде с Джикией должен был показать красную карточку
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«В эпизоде с Георгием, считаю, это красная карточка. Там прямой ногой в колено, у него вся нога синяя. Я повтор видел. По фотографии видел — прямой ногой в колено, страшно», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.

Защитник самарской команды Георгий Зотов на 37-й минуте сыграл грубо против капитана красно-белых Джикии. 

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.

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