Тренер «Спартака» Абаскаль обвинил Соболева в непорядочности

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему не стал менять нападающего Александра Соболева в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Соболев не предупредил меня, что у него судороги, — не очень порядочно. У нас была готова замена — Мелёшин был готов войти в игру», — цитирует испанского специалиста «Чемпионат».

Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль. Форвард признан лучшим игроком матча. Также два мяча забил Квинси Промес.

Столичный клуб набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.