Узнать больше
Авторы, исполнители и заказчики подрыва крымского моста — спецслужбы Украины, заявил Владимир Путин

Тренер «Спартака» Абаскаль обвинил Соболева в непорядочности

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему не стал менять нападающего Александра Соболева в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Тренер «Спартака» Абаскаль обвинил Соболева в непорядочности
  • Gettyimages.ru

«Соболев не предупредил меня, что у него судороги, — не очень порядочно. У нас была готова замена — Мелёшин был готов войти в игру», — цитирует испанского специалиста «Чемпионат».

Красно-белые на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве разгромили самарскую команду со счётом 5:2.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оформил дубль. Форвард признан лучшим игроком матча. Также два мяча забил Квинси Промес.

Столичный клуб набрал 25 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что Соболев стал первым за 23 года игроком «Спартака», забившим в семи матчах подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить