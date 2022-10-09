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Осинькин: «Спартак» переиграл «Крылья» на стандартах и в индивидуальных единоборствах

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал главную причину поражения от московского «Спартака» в 12-м туре чемпионата России по футболу.
Осинькин: «Спартак» переиграл «Крылья» на стандартах и в индивидуальных единоборствах
  • РИА Новости

«Были ситуации, когда на нас оказывалось очень высокое давление, сложно было выходить из обороны. В какой-то момент это напряжение мы не выдержали, потому что оно было слишком большим. Нам дико тяжело даются голы, хотя по моментам очень неплохо всё», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Вместе с тем он подчеркнул, что были отрезки, когда «Крылья» очень организованно контролировали игру, создавали моменты.

«Со «Спартаком» мы забили два, на большее рассчитывать было сложно. Но нас переиграли в первую очередь на стандартах и в индивидуальных единоборствах», — добавил Осинькин.

Самарская команда потерпела разгромное поражение от красно-белых на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве со счётом 2:5.

В составе московской команды по дублю оформили нападающие Александр Соболев и Квинси Промес. Ещё один мяч забил защитник Руслан Литвинов.

У гостей голы на счету полузащитника Романа Ежова и нападающего Амара Рахмановича.

Таким образом, красно-белые набрали 25 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Самарцы с 11 баллами остались на 11-й позиции.

Ранее полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко рассказал о стычке игроков в перерыве матча со «Спартаком».

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