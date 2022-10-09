Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Касильяс сделал каминг-аут

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс признался, что он принадлежит к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем хорошего воскресенья», — написал в социальных сетях 41-летний вратарь.

Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на заявление Касильяса.

«Пора рассказать нашу историю, Икер», — написал Пуйоль.

Касильяс в 2021 году объявил о том, что принял решение расстаться с телеведущей Сарой Карбонеро. У пары есть двое сыновей.

Ранее группа ЛГБТ-фанатов сборной Англии потребовала от Катара гарантий безопасности на ЧМ.