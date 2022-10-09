Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Касильяс сделал каминг-аут
- РИА Новости
«Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем хорошего воскресенья», — написал в социальных сетях 41-летний вратарь.
Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на заявление Касильяса.
«Пора рассказать нашу историю, Икер», — написал Пуйоль.
Касильяс в 2021 году объявил о том, что принял решение расстаться с телеведущей Сарой Карбонеро. У пары есть двое сыновей.
Ранее группа ЛГБТ-фанатов сборной Англии потребовала от Катара гарантий безопасности на ЧМ.