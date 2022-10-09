В «Факеле» ответили на критику в адрес поля стадиона в Воронеже

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в ответил на критику в адрес поля стадиона в Воронеже.

«В Сочи поле хуже, чем в Воронеже. Но об этом никто не говорит. На будущее. Все, кто скажет про наше поле, инфраструктуру или что-то там ещё, заранее или постфактум будут определять для себя отговорки. Мы не жалуемся ни на погоду, ни на поле. Просто делаем свою работу», — приводит слова Асхабадзе СЭ.

В субботу, 8 октября, воронежская команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 12 туров РПЛ «Факел» набрал 10 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. Петербургский клуб с 30 баллами располагается на первой строчке.

Ранее Кассьерра пожаловался на плохое качество поля в Воронеже.