Агент Евсеева ответил на вопрос о возможном назначении специалиста в «Локомотив»

Александр Маньяков, агент тренера ярославского «Шинника» Вадима Евсеева, прокомментировал информацию об интересе к специалисту от московского «Локомотива».

«Из «Локомотива» со мной никто не связывался по поводу Евсеева. Может быть, кто-то из клуба связался с Вадимом Валентиновичем, этого я не знаю. Но в данный момент Евсеев полностью сконцентрирован на работе в «Шиннике». Пока не собирается оттуда уходить», — цитирует Маньякова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее бывший наставник железнодорожников Игорь Черевченко прокомментировал уход главного тренера Йозефа Циннбауэра из московского клуба.