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Daily Record: шотландский футболист Стоукс погиб в ДТП в возрасте 30 лет

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Шотландский футболист Гэвин Стоукс погиб в ДТП, сообщает Daily Record.
Daily Record: шотландский футболист Стоукс погиб в ДТП в возрасте 30 лет
  • Gettyimages.ru

30-летний шотландец попал в аварию на кольцевой развязке в Глазго (Шотландия). Помимо футболиста никто не пострадал.

Стоукс входил в составы юношеских сборных Шотландии. Также он выступал за «Данди Юнайтед», «Аллоа Атлетик», «Килбирни Ладсайд», «Ирвин Медоу» и «Мэрихилл».

Стоукс забил один из самых быстрых голов в истории шотландского футбола. В матче за «Мэрихилл» он забил спустя 2,1 секунды после старта матча.

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