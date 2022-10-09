Daily Record: шотландский футболист Стоукс погиб в ДТП в возрасте 30 лет

Шотландский футболист Гэвин Стоукс погиб в ДТП, сообщает Daily Record.

30-летний шотландец попал в аварию на кольцевой развязке в Глазго (Шотландия). Помимо футболиста никто не пострадал.

Стоукс входил в составы юношеских сборных Шотландии. Также он выступал за «Данди Юнайтед», «Аллоа Атлетик», «Килбирни Ладсайд», «Ирвин Медоу» и «Мэрихилл».

Стоукс забил один из самых быстрых голов в истории шотландского футбола. В матче за «Мэрихилл» он забил спустя 2,1 секунды после старта матча.