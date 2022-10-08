Нобоа — о разгроме «Локомотива»: очень тяжёлая игра

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал крупную победу в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Очень тяжёлая игра, но мы верили, что играем хорошо. Мы старались, для нас важны все игры. Посмотрим, что будет дальше. Не считаю, сколько у меня призов лучшему игроку матча», — цитирует Нобоа «Матч ТВ».

«Сочи» в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом переиграл «Локо» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Александр Точилин заявил, что «Сочи» мог обыграть «Локомотив» с более крупным счётом.