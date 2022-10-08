Узнать больше

Нобоа — о разгроме «Локомотива»: очень тяжёлая игра

Короткая ссылка
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал крупную победу в матче 12-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Нобоа — о разгроме «Локомотива»: очень тяжёлая игра
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Очень тяжёлая игра, но мы верили, что играем хорошо. Мы старались, для нас важны все игры. Посмотрим, что будет дальше. Не считаю, сколько у меня призов лучшему игроку матча», — цитирует Нобоа «Матч ТВ».

«Сочи» в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом переиграл «Локо» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. Столичная команда одержала всего две победы в сезоне-2022/23.

Сразу после матча руководство «Локомотива» объявило об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее Александр Точилин заявил, что «Сочи» мог обыграть «Локомотив» с более крупным счётом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить