Салихова: мультик «Томас и его друзья» куда увлекательнее, чем игра «Локомотива»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Мультик «Томас и его друзья» куда увлекательнее, чем игра «Локомотива». Руководству стоит обратить внимание на Газизова и дать шанс Кокорину. А если серьезно, то падать в ноги Николичу и просить вернуться», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Цорна и Циннбауэра из московского клуба.
Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.
«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.
Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров подверг критике руководство «Локомотива» и призвал спасти московский клуб.