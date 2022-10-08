Салихова: мультик «Томас и его друзья» куда увлекательнее, чем игра «Локомотива»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр и спортивный директор железнодорожников Томас Цорн покидают столичный клуб.

«Мультик «Томас и его друзья» куда увлекательнее, чем игра «Локомотива». Руководству стоит обратить внимание на Газизова и дать шанс Кокорину. А если серьезно, то падать в ноги Николичу и просить вернуться», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе Цорна и Циннбауэра из московского клуба.

Железнодорожники в матче 12-го тура РПЛ с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение кряду в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

«Сочи» (20 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Локо» (девять) располагается на 14-й позиции.

Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров подверг критике руководство «Локомотива» и призвал спасти московский клуб.