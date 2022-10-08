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Агент рассказал, что играть в Италии Влашичу нравится больше, чем в Англии

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Тончи Мартич, агент хорватского полузащитника «Торино» Николы Влашича, рассказал, что Влашичу в Серии А нравится больше, чем в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Агент рассказал, что играть в Италии Влашичу нравится больше, чем в Англии
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«У «Торино» есть опция выкупа Влашича на тот случай, если они захотят этого. Им больше не нужно разрешение «Вест Хэма» на выкуп хорвата. Сумма выкупа? Это секрет. Но могу сказать, что Влашичу в Италии нравится больше, чем в Англии», — цитирует Мартича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что хорватский полузащитник летом 2022 года на правах аренды перешёл в итальянский «Торино». Футболист также известен по выступлениям за английские «Эвертон» и «Вест Хэм», хорватский «Хайдук Сплит» и российский ЦСКА.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в восьми матчах и забил три мяча.

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