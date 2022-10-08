Пономарёв: думаю, что ЦСКА станет вторым по итогам сезона

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв выразил мнение, что армейцы займут второе место по итогам нынешнего сезона чемпионата России по футболу.

«Я, честно говоря, не рассчитываю на первое место в этом сезоне. Если займём второе место, это будет уже победа. Не надо сильно обольщаться по поводу первой строчки. Я лично думаю, что ЦСКА станет вторым по итогам сезона», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

По его мнению, санкт-петербургский «Зенит» не подпустит соперников близко в турнирной таблице.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «ВЭБ Арена» армейцы сыграли вничью с бело-голубыми. Встреча закончилась со счётом 1:1.

В составе ЦСКА гол забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» с 17 очками расположилось на восьмой позиции.

Ранее бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом.