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Пономарёв: думаю, что ЦСКА станет вторым по итогам сезона

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв выразил мнение, что армейцы займут второе место по итогам нынешнего сезона чемпионата России по футболу.
Пономарёв: думаю, что ЦСКА станет вторым по итогам сезона
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я, честно говоря, не рассчитываю на первое место в этом сезоне. Если займём второе место, это будет уже победа. Не надо сильно обольщаться по поводу первой строчки. Я лично думаю, что ЦСКА станет вторым по итогам сезона», — цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

По его мнению, санкт-петербургский «Зенит» не подпустит соперников близко в турнирной таблице.

В матче 12-го тура Российской премьер-лиги на стадионе «ВЭБ Арена» армейцы сыграли вничью с бело-голубыми. Встреча закончилась со счётом 1:1.

В составе ЦСКА гол забил Виллиан Роша (13-я минута). У «Динамо» отличился Фёдор Смолов (44-я).

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Динамо» с 17 очками расположилось на восьмой позиции.

Ранее бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев назвал ничью между ЦСКА и «Динамо» справедливым результатом.

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