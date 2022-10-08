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Семак: для нас нет никакого результата, который бы нас устраивал, кроме победы

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом».
Семак: для нас нет никакого результата, который бы нас устраивал, кроме победы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«С точки зрения игры — она была неплохая, с точки зрения результата — могло быть и лучше. Для нас нет никакого результата, который бы нас устраивал, кроме победы. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Игра, которая прошла в Воронеже на стадионе «Центральный», завершилась со счётом 1:1.

У «Факела» мяч забил Георгий Гонгадзе (12-я минута). У петербургского клуба отличился Малком (28-я).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Факел» занимает 13-е место с десятью очками.

Ранее Семак рассказал, будет ли «Зенит» рассматривать покупку игроков «Факела» в трансферное окно.

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