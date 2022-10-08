Булыкин считает, что от матча с «Сочи» зависит будущее тренеров «Локомотива»
- РИА Новости
«Вряд ли мы увидим что-то новое от «Локо», но от того, как ребята проведут этот матч, зависит результат и будущее тренерского штаба. Уже зона стыков. Думаю, это одна из ключевых игр», — цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».
Встреча между командами пройдёт 8 октября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 19:00 мск.
После 11 туров РПЛ «Локомотив» находится на 14-й позиции (девять очков). «Сочи» — на шестой (17 очков).
Ранее сообщалось, что Ольга Смородская призвала уволить главного тренера и всё руководство «Локомотива».