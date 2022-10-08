Ферстаппен считает, что к инциденту с Норрисом привели «неуважительные» действия Ландо

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с гонщиком McLaren Ландо Норрисом во время квалификации на Гран-при Японии «Формулы-1».

«Я ехал медленно и хотел разогнаться, но шины были холодными. Ландо в этот момент пытался меня обогнать, ему пришлось избегать моей машины. Но я в этот момент уже разгонялся. По сути, ты создаёшь подобную проблему», — цитирует Ферстаппена F1i.

Во время квалификации нидерландец заблокировал траекторию британцу. Из-за манёвра Ферстаппена Норрис вынужден был съехать с трассы, чтобы избежать столкновения.

Стюарды вынесли предупреждение пилоту Red Bull, но не стали штрафовать его и лишать поула. Нидерландец будет стартовать с первой позиции в гонке Гран-при Японии.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Японии.