Колосков: я бы с большим удовольствием посмотрел на Малкома и Клаудиньо в форме сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком могут начать выступать за сборную России по футболу.

«Малком и Клаудиньо — сильные футболисты, которые помогли бы нашей сборной. Я бы с большим удовольствием посмотрел бы на них в форме сборной России, если это, конечно, возможно», — цитирует Колоскова Sport24.

19 сентября «Зенит» отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для Малкома и Клаудиньо.

Малком и Клаудиньо являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. «Зенит» объявил о продлении контрактов с 25-летними футболистами до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России.