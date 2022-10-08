Колосков: я бы с большим удовольствием посмотрел на Малкома и Клаудиньо в форме сборной России
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Малком и Клаудиньо — сильные футболисты, которые помогли бы нашей сборной. Я бы с большим удовольствием посмотрел бы на них в форме сборной России, если это, конечно, возможно», — цитирует Колоскова Sport24.
19 сентября «Зенит» отправил в РФС письма по поводу оформления российских паспортов для Малкома и Клаудиньо.
Малком и Клаудиньо являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. «Зенит» объявил о продлении контрактов с 25-летними футболистами до конца сезона-2026/27.
Ранее сообщалось, что Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России.