Бойкова — о кодексе этики: это способствует уменьшению хейта в социальных сетях

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова высказалась о введении кодекса этики Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я видела выдержки из него. На самом деле мне кажется, что это способствует уменьшению хейта в социальных сетях. Потому что сейчас идёт просто нереальная нагрузка на всех фигуристов, не только на девочек», — цитирует Бойкову «Спорт-Экспресс».

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на турнире «Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина» в Санкт-Петербурге с результатом 86,54 балла. Второе место заняли олимпийские чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (86,05), третье — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,61).

Ранее бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт отреагировала на введение кодекса этики ФФККР.